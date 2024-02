Spaceman, Adam Sandler: 'Essere appeso a dei fili è stata una sofferenza, il mio corpo non è più flessibile'

Adam Sandler ha dovuto affrontare una nuova sfida sul set del suo prossimo film Netflix Spaceman: usare dei fili per sembrare un astronauta che fluttua nello spazio. Mercoled', Sandler ha raccontato l'esperienza dolorosa alla conferenza stampa del Festival del Cinema di Berlino.

"I fili erano duri perché il mio corpo ormai non è più molto flessibile. I fili mi hanno fatto male, mi hanno scavato dentro. Ogni giorno dicevo agli stuntmen che mi legavano che i fili mi facevano male ma non mi credevano. Ma lo abbiamo fatto come una squadra. Il regista Johan Renck diceva: 'Non sembri fluttuare, cosa stai facendo?'", ha raccontato l'attore.

Sandler interpreta il ruolo di un astronauta solitario che ha problemi coniugali con la moglie (Carey Mulligan) e viene confortato da un aracnide alieno in CGI doppiato da Paul Dano. Alla conferenza stampa erano presenti anche Renck, Mulligan e Dano.

"Abbiamo scavato in fondo, io sentivo dolore e lui mi ha aiutato a superare quel dolore", ha detto Sandler a proposito del lavoro con Dano. "Abbiamo fatto le prove insieme prima di girare il film... Il giorno, però, parlavo con una pallina da tennis o con l'amico di Johan che è venuto, si è vestito e si è messo a gattonare. È un film sull'essere soli, e la pallina da tennis mi ha permesso di essere solo e nel mio mondo".

Diretto da Renck (Chernobyl),Spaceman è basato sul romanzo del 2017 "Spaceman of Bohemia" dell'autore ceco Jaroslav Kalfař. Uscirà in sale selezionate il 23 febbraio e su Netflix il l'1 marzo.

Oltre a Sandler, Dano e Mulligan, il cast comprende Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. La sceneggiatura di Spaceman è stata scritta da Colby Day. Tra i produttori figurano Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman e Max Silva. I produttori esecutivi sono Ben Ormand, Johan Renck e Barry Bernardi. Spaceman sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino mercoledì sera.