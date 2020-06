Space Jam, Bill Murray: "Michael Jordan non mi ha mai invitato a giocare a basket sul set"

Bill Murray ha rivelato che non è mai stato invitato a giocare insieme a Michael Jordan nell'area che era stata costruita per il campione durante le riprese di Space Jam.

L'attore ha rivelato il curioso dettaglio durante il podcast Flying Coach with Steve Kerr e Pete Carrol, che gli ha permesso di ricordare il periodo trascorso sul set.

Nel film Bill Murray interpreta una versione fittizia di se stesso che si ritrova coinvolto nel match che vede contrapposti i Looney Tunes e gli alieni. L'attore ha così avuto modo di ricordare il Jordan Dame costruito da Warner Bros per Michael Jordan in occasione delle riprese di Space Jam: "Non riuscivo a credere che avessero costruito quel campo da basket, era di dimensioni reali. Semplicemente hanno preso questa intera area a hanno costruito questo edificio per un film con una sala pesi, un meraviglioso pavimento ed era divertente trascorrere il tempo lì. Non mi hanno mai invitato a giocare, ma era divertente vederli in azione".

Murray ha quindi scherzato parlando del motivo per cui non era stato invitato: "Non credo che le mie scarpe fossero abbastanza nuove".

L'attore ha proseguito: "Erano terribilmente bravi ed è stato grandioso vedere tutte queste persone diverse e c'erano ragazzi giovani, adulti, persone che avevano già smesso di giocare. Tutte queste diverse persone giocavano insieme ed era una situazione piuttosto unica. Era semplicemente bello vedere le partite, ero un fan". Negli spazi del Jordan Dome hanno infatti giocato Reggie Miller, Charles Oakley, Pat Ewing, e Larry Johnson.

Bill Murray, in occasione delle riprese di Space Jam, ha però avuto modo di trascorrere del tempo libero con Michael Jordan: "Durante le riprese si era in un'inquadratura e poi dovevano spegnere la telecamera e c'era una pausa di 45-60 minuti. E quindi andavamo a giocare a golf per circa un'ora durante le interruzioni. Ed eravamo io, Larry Bird e Michael Jordan. Era divertente giocare e scherzare con lui, rendeva più semplice girare le scene".