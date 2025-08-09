Space Invaders, il celebre videogioco sci-fi anni ’80, avrà un grande adattamento cinematografico

La notizia è ufficiale: il leggendario videogioco Space Invaders degli anni '80 sta per avere un adattamento cinematografico. La casa di produzione New Line ha annunciato di aver ingaggiato due sceneggiatori, Ben Zazove ed Evan Turner, per scrivere la sceneggiatura di questo atteso film ispirato all'iconico titolo arcade.

Questo progetto punta a tradurre su grande schermo l'universo fantascientifico e l'azione che ha reso Space Invaders uno dei videogiochi più influenti e amati della storia.

Un film ispirato a uno dei videogiochi più iconici di sempre

Originariamente pubblicato nel 1978 dalla compagnia giapponese Taito, Space Invaders è stato un pioniere nel mondo dei videogiochi. La sua formula di gioco semplice ma coinvolgente, basata su ondate di alieni nemici che si avvicinano minacciosamente verso il basso mentre il giocatore controlla un laser in movimento orizzontale, ha stabilito uno standard tuttora riconosciuto.

Non solo è stato il primo sparatutto fisso con gameplay infinito, ma ha anche contribuito a definire il genere dei videogiochi arcade, segnando la cultura pop degli anni '80 e oltre.

La New Line ha scelto Ben Zazove e Evan Turner, noti per il loro lavoro in "The Out-Laws", per portare avanti la sceneggiatura di questo ambizioso adattamento. Al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama del film, né su come sarà resa l'azione del videogioco nel contesto narrativo di un lungometraggio. La sfida principale sarà quindi trasformare il gameplay essenziale e ripetitivo di Space Invaders in una storia avvincente e coinvolgente per un pubblico moderno, mantenendo però l'atmosfera di fantascienza e tensione tipica del titolo originale.

Cosa aspettarsi dal futuro adattamento di Space Invaders

La decisione di trasformare un classico arcade come Space Invaders in un film conferma la crescente attenzione di Hollywood verso l'adattamento di videogiochi, specialmente quelli che hanno segnato un'epoca. Negli ultimi anni si è assistito a un aumento di progetti basati su franchise videoludici, spesso con risultati controversi, ma anche con successi degni di nota. Space Invaders, con la sua estetica iconica e la sua forte componente fantascientifica, potrebbe rappresentare una nuova frontiera di queste produzioni, capace di attrarre sia gli appassionati di lunga data sia le nuove generazioni.

Sebbene non siano stati annunciati registi o cast, la presenza di sceneggiatori esperti suggerisce che il progetto sia in fase di sviluppo avanzata. La New Line sembra puntare a un film che possa catturare l'essenza del gioco originale, trasformando la lotta contro gli alieni invasori in un racconto ricco di azione e suspense. Gli appassionati di videogiochi e cinema di fantascienza attendono con curiosità maggiori dettagli, certi che Space Invaders possa diventare un titolo cult anche sul grande schermo.