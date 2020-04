Space Force: la data di uscita e le foto della nuova serie Netflix con Steve Carell

Space Force, la nuova comedy Netflix con Steve Carell, ha ora le prime foto ufficiali e la data di uscita in streaming: venerdì 29 maggio.

Lo show è stato creato dall'attore in collaborazione con Greg Daniels, con cui aveva già collaborato in occasione di The Office.

Al centro della trama della nuova serie Space Force ci sarà un militare appena scelto per guidare la nuova divisione spaziale delle forze armate statunitensi.

Il protagonista sarà infatti il generale Mark R. Naird, il personaggio affidato a Steve Carell, che riceve il compito guidare la nuova attività. Il militare è scettico sulla scelta, ma si impegna e trasferisce la sua famiglia in una remota base situata in Colorado, dove lavora con un gruppo di scienziati e "uomini dello spazio" per riportare, su richiesta della Casa Bianca, gli americani sulla Luna e ottenere il dominio spaziale.

Tra gli interpreti ci saranno poi John Malkovich nella parte del Dottor Adrian Mallory, Lisa Kudrow che sarà la moglie del protagonista, Ben Schwartz (Parks and Recreation), Noah Emmerich (The Americans), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Fred Willard (Modern Family) e Jessica St. Clair (Playing House).

Ecco le foto ufficiali: