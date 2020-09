South Park: il trailer dello speciale della serie dedicato alla pandemia

South Park ha annunciato la messa in onda di uno speciale dedicato alla pandemia che andrà in onda il 30 settembre sugli schermi americani di Comedy Central, e di cui è stato condiviso il trailer.

Il video anticipa così alcune delle battute realizzate per lo show, tra persone che cercano di riaprire le scuole e Cartman che si rifiuta di indossare una mascherina protettiva.

Per la prima volta South Park proporrà un episodio della durata più lunga rispetto ai 30 minuti tradizionali: The Pandemic Special sarà infatti di un'ora.

La sinossi della puntata dichiara: "Randy accetta il suo ruolo durante il contagio da COVID-19 mentre la pandemia presenta delle continue sfide ai cittadini di South Park. I ragazzini sono felici di tornare a scuola, ma nulla sembra come era prima, nemmeno gli loro spazi o Even Cartman".

La serie animata è stata rinnovata da Comedy Central fino al 2022, tuttavia i fan rimangono ancora in attesa degli episodi inediti.