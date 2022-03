South Park: Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario saranno i testimonial della venticinquesima stagione

Ad affiancare la messa in onda di South Park nel nostro Paese, ci saranno volti d'eccezione della stand up comedy italiana: Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario saranno i testimonial della venticinquesima stagione dell'amatissima serie animata statunitense.

South Park 24: Un'immagine del Vaccination Special

All'interno del loro podcast di successo, chiamato Cachemire, i due comici esplorano vari temi di attualità con la loro ironia inconfondibile; i due giovani talenti italiani daranno anche spazio ad un approfondimento originale su South Park, disponibile sul canale YouTube di Comedy Central.

In più, per conoscere l'impatto che la celebre serie animata ha avuto in tutto il mondo e, in particolare nella loro stessa vita, non resta che guardare anche la puntata di Cachemire Podcast - South Park Special, disponibile sul canale YouTube di Comedy Central.

South Park: una scena tratta dall'episodio Titties and Dragons

La 25a stagione di South Park torna in prima tv assoluta ogni giovedì alle 23.00 su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). L'iconica serie animata ha incantato più generazioni di fan con il suo modo stravagante, divertente e sovversivo di raccontare il mondo e, anche in questa inedita stagione, sta rispettando le aspettative, con il solito cinismo che la contraddistingue.