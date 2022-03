South Park contro Putin: “Fa la guerra perché perché il suo ca..o non funziona come una volta

South Park ha dedicato un episodio a Vladimir Putin e al timore di una guerra nucleare: gli autori Trey Parker e Matt Stone, usando la loro satira, hanno deriso il presidente Russo. La serie, arrivata ormai alla 25esima stagione, è stata la prima a parlare della guerra in Ucraina, anche se non ha mai nominato Kiev.

Mercoledì 2 marzo è andato in onda negli Stati Uniti, "Back to the Cold War" (Ritorno alla guerra fredda), nuovo episodio di South Park. Come si legge su The Hollywood Reporter, nel corso della puntata le paure dei protagonisti di South Park sono state alimentate dallo psicologo della scuola elementare frequentata da Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick. Il signor Mackey nutre una profonda nostalgia per gli anni '80, quando l'America di Reagan e il "grande Satana russo" sembravano pronti a sfidarsi.

L'episodio scorre attraverso vari riferimenti cinematografici, da Wargames - Giochi di guerra a Alba rossa, mentre gli alunni sono costretti a fare esercitazioni a scuola, imparando a difendersi da eventuali attacchi nucleari, come avveniva negli anni 60, durante la crisi dei missili a Cuba. Anche la gara di equitazione, tra Butters e uno studente russo, è vista dai genitori come uno scontro tra le due nazioni. Nel corso dell'episodio, Putin viene deriso, di lui si dice che nella vecchiaia è diventando più aggressivo: "perché il suo ca..o non funziona come una volta".

Nelle ultime stagioni, i creatori della serie, in accordo con Comedy Central, hanno deciso di legare sempre di più South Park all'attualità, come hanno dimostrato gli episodi dedicati all'elezione di Obama o all'emergenza sanitaria. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo si muove contro la Russia, dallo scrittore Stephen King ai maggiori studi di produzione cinematografica. In questa settimana la Warner Bros. ha deciso che The Batman, e altre pellicole di prossima uscita, non saranno proiettate a Mosca e in tutto il paese. La Disney ha annunciato che il film Red della Pixar non sarà distribuito nelle sale cinematografiche russe.