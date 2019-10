Sotto il sole di Riccione: su Netflix Mediaset il film di Enrico Vanzina

Sotto il sole di Riccione è uno dei sette film che fanno parte dell'accordo Netflix Mediaset ufficializzato oggi pomeriggio. Enrico Vanzina è lo sceneggiatore, mentre al duo Younuts! è affidata la regia del film, di genere vacanziero.

Si intitola Sotto il sole di Riccione e sembra quasi fare il verso alla hit dei TheGiornalisti; per Enrico Vanzina si tratta di un "progetto molto speciale ed unico, perché non è solo una nuova visione di commedia romantica per l'Italia e dall'Italia, ma riunisce anche un team di giovani creativi e talenti, davanti e dietro la macchina da presa, me compreso." Grazie alla partnership Netflix e Mediaset "Una platea globale, non solo il pubblico nostrano, potrà vivere una meravigliosa estate di amore italiano". Insomma, un film da vedere su Netfflix e poi in chiaro su Mediaset.

In effetti i primi dettagli sulla storia di Sotto il sole di Riccione parlano di "un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione: tra loro è subito amicizia ma saranno alle prese con problemi di coppia, storie d'amore e appuntamenti."

Secondo i termini dell'accordo, Sotto il sole di Riccione, come gli altri film Netflix Mediaset, usciranno in streaming su Netflix, poi 12 mesi dopo andranno in onda in chiaro su Mediase. Si tratta della finestra piuù breve di tutte per una TV in chiaro. Per il momento non vi sono date precise, ma dovrebbero andare su Netflix nel 2020.