Sotto il sole di Riccione: il bagnino Gualtiero vs Billy di Stranger Things in un divertente video

Sotto il sole di Riccione è il nuovo film di Enrico Vanzina in arrivo su Netflix in estate e in un video si assiste a un divertente confronto tra Billy, protagonista di Stranger Things, e Gualtiero.

Nel 2019 era stato infatti il giovane di Hawkins, Indiana, a debuttare sugli schermi della piattaforma di streaming e ora è invece il turno del personaggio affidato ad Andrea Roncato.

Il film Sotto il sole di Riccione, secondo il regista Enrico Vanzina, è un "progetto molto speciale ed unico, perché non è solo una nuova visione di commedia romantica per l'Italia e dall'Italia, ma riunisce anche un team di giovani creativi e talenti, davanti e dietro la macchina da presa, me compreso".

Il lungometraggio è infatti nato dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset e prevede il debutto in streaming prima di un passaggio in chiaro sugli schermi televisivi.

Al centro della trama del lungometraggio ci sarà "un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione: tra loro è subito amicizia ma saranno alle prese con problemi di coppia, storie d'amore e appuntamenti."