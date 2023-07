Sotto il segno del pericolo stasera su La7, trama e cast del film con protagonista Jack Ryan

Su La7 stasera, in prima serata, va in onda il film Sotto il segno del pericolo: trama e cast della pellicola con Harrison Ford

Sotto il segno del pericolo e il film che stasera, 3 luglio, alle 21:17, va in onda su La7. La pellicola con Harrison Ford è diretta da Phillip Noyce. Donald Stewart e Steven Zaillian sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da James Horner. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Sotto il segno del pericolo: Trama

Quando il suo mentore, l'Ammiraglio James Greer, si ammala gravemente, Jack Ryan viene assegnato alla carica di Vice Direttore dell'Intelligence della CIA. Il suo primo incarico: indagare sull'assassinio di un amico del Presidente, un importante uomo d'affari americano con segreti legami con i cartelli della droga colombiani. All'insaputa di Ryan, la CIA ha già inviato un suo agente operativo per guidare una forza paramilitare contro i signori della droga colombiani. Intrappolato tra due fuochi, Ryan prende le redini della situazione, mettendo a repentaglio la sua carriera e la sua vita per l'unica causa in cui ancora crede: la verità.

Sotto il segno del pericolo: Curiosità

La data di uscita originale di Sotto il segno del pericolo è: 03 Agosto 1994 negli USA. Le riprese del film si sono svolte dall'8 Novembre 1993 al 14 Marzo 1994 in Ecuador, Messico e Stati Uniti.

Il film si basa sul romanzo scritto da Tom Clancy ed è la terza pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan, un analista della CIA che si trova coinvolto in una missione per fermare un gruppo terroristico che cerca di provocare una guerra tra Stati Uniti e Russia.

Il ruolo di Jack Ryan è interpretato da Harrison Ford, che ha preso il posto di Alec Baldwin, l'attore che aveva interpretato Ryan nel primo film Caccia a Ottobre Rosso.

Sotto il segno del pericolo: Interpreti e personaggi

Sotto il segno del pericolo: Critica e trailer

Sotto il segno del pericolo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 80% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 74 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10