Sophie Turner vicina ai 30 anni, la star de Il trono di spade: "Dopo 10 anni difficili spero di trovare pace"

L'attrice ha confessato di aver trascorso un lungo periodo complicato e spera di poter iniziare una nuova fase più felice della propria vita.

Il prossimo 21 febbraio, Sophie Turner compirà 30 anni e dopo aver superato un periodo difficile ha condiviso pubblicamente le proprie speranze per il prossimo futuro in una recente intervista al magazine Porter.

La star è famosa in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Sansa Stark ne Il trono di spade, una delle serie più conosciute e apprezzate al mondo le cui critiche la condussero in passato anche ad allontanarsi dal mondo della recitazione.

L'auspicio di Sophie Turner per il suo futuro

"Voglio solo avere un po' di pace nei miei trent'anni" ha detto alla rivista Porter l'interprete di Sansa Stark "Sento che è stato tutto molto caotico per molto tempo e sono pronta a non avere più questo. Assestarmi un po'".

Sophie Turner in una scena di Josie

L'attrice ha aggiunto: "Non vedo l'ora di conoscermi meglio, conoscere i miei limiti e (avere) un po' più di autonomia sulla mia vita". Per quanto difficili siano stati gli ultimi anni, le hanno insegnato di essere più forte di quanto pensasse: "So di potercela fare. Questo è l'aspetto positivo di vivere dei vent'anni relativamente difficili: ho imparato che posso sopravvivere a molto. È come dire: c'è pressione, c'è stress, ma ho passato di peggio. Devo ricordarmi che siamo molto malleabili e possiamo sopportare molto più di quanto pensiamo".

Il periodo difficile dopo il divorzio da Joe Jonas

Nelle sue dichiarazioni al magazine, Sophie Turner sembra riferirsi in particolare al divorzio da Joe Jonas, avvenuto nel settembre 2023 dopo quattro anni di matrimonio e seguito da un'accesa battaglia per l'affidamento delle figlie Willa, 5 anni, e Delphine, 3 anni. Dopo l'accordo raggiunto, il divorzio è stato formalizzato nel 2024.

Dopo essere tornata nel Regno Unito, secondo Sophie Turner l'attenzione della stampa si è attenuata: "Oggi le persone prendono così tante cose per vere" ha spiegato Turner "Ogni articolo che esce, la gente pensa: 'Ok, questo deve essere successo'. Ti senti imbavagliata perché il silenzio è sempre il modo per far morire qualcosa. Ma questo significa che non puoi mai difenderti, quindi c'è una sensazione di impotenza e di vergogna".

Ha aggiunto: "Ricevo telefonate da mia madre che dice: 'Oh mio Dio, tesoro, non sapevo fosse successo questo'. E io rispondo: 'Potrebbe anche essere successo, ma non ero pronta a dirlo a te, figurarsi al mondo'. Non hai il controllo della narrazione della tua storia".

Da novembre, Sophie Turner ha iniziato a frequentare il frontman dei Coldplay Chris Martin.