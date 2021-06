Sophie Turner nel cast di Strangers, un nuovo film Netflix

Sophie Turner sarà la protagonista del nuovo film prodotto per Netflix intitolato Strangers, progetto che viene descritto come una dark comedy.

L'attrice, dopo essere diventata madre, sta iniziando a tornare sul set con nuovi progetti e, dopo aver dato voce a uno dei personaggi della serie animata The Prince, reciterà nella serie The Staircase.

X-Men: Dark Phoenix, una scena del film con Sophie Turner

Il film Strangers avrà come protagoniste Maya Hawke e Camila Mendes e il progetto verrà diretto da Jennifer Kaytin Robinson, autrice della sceneggiatura insieme a Celeste Ballard.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli del personaggio affidato a Sophie Turner, ma l'attrice sembra avrà un cameo nel progetto.

Nel cast del film ci saranno inoltre Austin Abrams, Alisha Boe, Talia Ryder, Paris Berelc, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Ava Capri e Rish Shah.

Il film viene descritto come una commedia sovversiva hitchcockiana con al centro le protagoniste più spaventose di tutte: le teenager. La storia seguirà quello che accade a Drew ed Eleanor dopo aver deciso di unire le forze per contrastare i bulli che le tormentano.

Sophie tornerà quindi sul grande schermo dopo X-Men: Dark Phoenix, e prossimamente reciterà nello show The Staircase prodotto da HBO Max accanto a Colin Firth e Toni Collette.