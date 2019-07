Sophie Turner: "il mio matrimonio a Las Vegas? Non ricordo quasi nulla"

Sophie Turner ha raccontato che non ricorda quasi nulla del suo primo matrimonio a Las Vegas, che è stato celebrato, a sorpresa, a maggio dopo i Billboard Music Awards.

L'ormai ex Sansa de Il trono di spade ha sposato il marito Joe Jonas con due cerimonie: la seconda è stata celebrata durante lo scorso fine settimana in Provenza con parenti e moltissimi amici, e proprio Sophie ha diffuso la prima foto ufficiale, ma la prima è stata una sorpresa per tutti e il mondo intero ne ha conosciuto l'esistenza solo per colpa dell'entusiasmo social di Dj Diplo, invitato.

Ricordando - si fa per dire - quella folle serata in un'intervista con il magazine Grazia, Sophie Turner ha ammesso: "Non ricordo molto di quella notte, penso di essermi divertito ma anche di aver bevuto un po' troppo".

La star de Il Trono di Spade Sophie Turner ha sposato Joe Jonas: ecco i video!

Nella stessa intervista, ma come aveva già dichiarato più volte, Sophie ha detto di non essere mai stata interessata al matrimonio, ma quando ha incontrato Joe Jonas ha cambiato radicalmente idea: "Lui è la mia versione maschile. Il matrimonio non mi interessava affatto, volevo essere libera, ma appena l'ho incontrato mi sono detta "Al diavolo tutto, voglio sposarmi e stare bene con quest'uomo per il resto della mia vita".

Chi li conosce, d'altronde, parla di una coppia molto affiatata, pronta a sostenersi nella vita come nel lavoro anche in un mondo complesso come quello dell'entertainment.