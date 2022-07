Sophie Turner e Joe Jonas di nuovo genitori: è nata la secondogenita

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori per la seconda volta: l'attrice ha partorito nei primi giorni del mese di luglio una femminuccia, la seconda dopo Willa, nata il 22 luglio del 2020. La notizia è stata diffusa dagli agenti delle due star attraverso i siti statunitensi People e TMZ.

Sophie Turner e Joe Jonas si sono conosciuti nel 2016 e l'anno successivo si sono fidanzati ufficialmente. Nel maggio 2019 si sono sposati a Las Vegas, il mese successivo, il 29 giugno, hanno celebrato le nozze in Europa, a Parigi. Le due star, amatissime dal pubblico, lei per il ruolo di Sansa Stark nella serie Il trono di spade, lui affermatosi come cantante con i fratelli nel gruppo dei Jonas Brothers, nelle ultime ore hanno allargato la loro famiglia, costituita ora da quattro componenti.

Il nome del bebè appena arrivato non è stato rivelato, gli agenti della coppia infatti hanno rilasciato un brevissimo comunicato nel quale si legge "Joe e Sophie sono felici di annunciare l'arrivo della loro bambina", non è stato specificato neanche il giorno di nascita della piccola, che, secondo le indiscrezioni della stampa statunitense, dovrebbe essere nata a Miami nei primi giorni del mese di luglio.

La gravidanza di Sophie Turner era stata ufficializzata durante la sfilata sul red carpet del Met Gala 2022, l'attrice, in quell'occasione aveva rivelato il pancione che sottolineava il suo stato interessante. Poco dopo, in un'intervista a Elle UK, a proposito della sua gravidanza, Sophie Turner aveva confidato: "Per me è la vita: crescere la prossima generazione. La cosa più bella nella vita è vedere mia figlia diventare sempre più forte. Siamo veramente felici di allargare la famiglia. È la migliore benedizione di sempre".