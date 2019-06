Sophie Turner come Boy George in un film: il cantante vuole lei come protagonista

Sophie Turner ha risposto a Boy George che l'ha indicata come la scelta ideale per un film biografico dedicato alla sua vita e carriera.

Sulla scia del successo di Rocketman e Bohemian Rhapsody, la star della musica sarà al centro di un nuovo progetto per il grande schermo e non ha esitato a citare la star della serie Il Trono di Spade in vista della possibile produzione.

A occuparsi del film dedicato a Boy George sarà Sacha Gervasi, in passato alla regia di My Dinner with Hervé e Hitchcock, e il cantante ha raccontato ai microfoni di una radio australiana: "Ci sono stati dei suggerimenti davvero interessanti per quanto riguarda il possibile protagonista. Uno dei più particolari è Sophie Turner".

L'artista ha proseguito sottolineando: "Le persone diranno 'Non può interpretarti. È una donna'. Ma quando avevo 17 anni avrei voluto essere come lei".

L'interprete di Sansa nello show Il Trono di Spade ha quindi accolto l'invito dichiarandosi via Twitter totalmente interessata al possibile ruolo:

Per ora è ancora troppo presto per scoprire chi sarà in lizza per ottenere il ruolo da protagonista nel lungometraggio, tuttavia da tempo a Sophie viene fatta notare la somiglianza con Boy George e l'attrice ha spesso scherzato su questo dettaglio e sulle volte in cui i fan le chiedono se abbiano un legame di parentela.

I fan, intanto, sembrano apprezzare l'ipotesi:

Ummm, yes please! I can absolutely picture this in my head. pic.twitter.com/Der9ZxNn76 — Becca Sowell (@RebeccaSowell6) June 17, 2019

In case you don’t get cast at least you know what your next Halloween costume should be!😂 Joe can go as Jon Moss (Boy George’s ex)😂 pic.twitter.com/pY8LCjwXDj — Valeria (@RValeryaIb) June 17, 2019

X-Men: Dark Phoenix: Parlano Sophie Turner e Jessica Chastain, le X-Women