Sophie Nyweide era incinta al momento del decesso, lo rivela il certificato di morte

Sophie Nyweide era incinta al momento dell'improvvisa scomparsa, secondo quanto riporta il certificato di morte, ottenuto dal magazine Entertainment Weekly.

L'ex giovane star di Hollywood è stata dichiarata morta dopo essere stata ritrovata senza vita in una zona boscosa di Bennington, nel Vermont, la mattina del 14 aprile scorso.

L'annuncio della scomparsa di Sophie Nyweide

Una fonte avrebbe riferito a People che l'attrice era alle prime fasi della gravidanza. La famiglia ha annunciato la sua morte in un necrologio poi rimosso, sostenendo che l'attrice 'si auto-curava per affrontare il trauma e la vergogna che portava dentro, e ciò ha portato alla sua morte'.

Sophie Nyweide in una scena di Mammoth

I familiari sostengono che Nyweide era solita voler superare i propri problemi di salute da sola ed era propensa a rifiutare l'aiuto che le veniva offerto e che avrebbe potuto salvarle la vita. Al momento, non sono state rese note le cause della morte.

La famiglia ha chiesto che invece dei fiori venga fatta una donazione in suo nome a RAINN, Rete Nazionale contro Stupro, Abuso e Incesto.

La breve carriera di Sophie Nyweide

Nonostante la giovanissima età, la carriera di Sophie Nyweide è durata praticamente un decennio debuttando nel 2006, a soli 6 anni, nel film Bella. Ha recitato nel ruolo della figlia di Michelle Williams e Gael García Bernal in Mammoth e come una delle alunne di Jessica Alba nel film del 2011 I numeri dell'amore. Ha anche interpretato la figlia di Enid Graham e Michael Cullen in Il matrimonio di mia sorella, commedia di Noah Baumbach.

Primo piano di Sophie Nyweide

Desiderosa di seguire le orme della madre Shelly Gibsoon, Sophie Nyweide ha compreso di voler fare l'attrice a 4 anni, quando vide la commedia romantica Tutto può succedere.