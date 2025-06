Sophia Bush fu vittima di abusi sul set di una serie: "Un'ansia così forte da non riuscire ad uscire di casa"

La star di One Tree Hill ha raccontato ciò che dovette subire durante la lavorazione di uno show in cui lavorò diversi anni fa.

Sophia Bush è stata ospite del podcast Reclaiming with Monica Lewinsky e ha confessato di aver vissuto un trauma lavorativo legato ad una situazione che si ripresentava costantemente con una persona talmente grande da 'poter essere mio padre'.

L'attrice non ha fatto il nome della serie ma ha specificato che si tratta di un'esperienza vissuta successivamente al lavoro nella famosa serie One Tree Hill.

Gli abusi subiti da Sophia Bush sul set

"Quando ci ripenso, dopo due anni avevo la possibilità di andarmene. (Ma) ho fatto quello che avevo imparato a fare: ho detto che non avrei permesso che la mia integrità venisse sminuita dal comportamento di qualcun altro. 'Sarò imperturbabile. Andrò a lavoro e farò il mio dovere'. Ma non ce l'ho fatta" ha spiegato l'attrice.

Sophia Bush in una scena di One Tree Hill

Sophia Bush ha vissuto un periodo infernale:"Da estroversa che ama stare con le persone, essere colpita da un'ansia così forte non mi faceva uscire di casa... se qualcuno mi toccava in pubblico, saltavo. Non riuscivo più a parlare con le persone. Non riuscivo più a parlare con gli estranei. Non riuscivo più a farmi guardare, specialmente sul lavoro".

Le scuse tardive della produzione a Sophia Bush e l'ipotesi Chicago P.D.

Nella chiacchierata durante il podcast, la star di One Tree Hill ha raccontato di aver ricevuto una telefonata nel mese di ottobre successivo al suo addio alla serie da un dirigente che si scusava per quanto accaduto e si professava felice per non esserne usciti indenni.

Sophia Bush ha dichiarato di aver pensato:"Sono felice per voi, io sono in terapia da mesi, mi hanno diagnosticato uno stress da disturbo post-traumatico ma sono contenta che voi non siate finiti sulla stampa".

Sophia Bush in una scena di The Hitcher

L'attrice lasciò lo show dopo aver dato un ultimatum alla produzione. Nonostante non abbia mai menzionato il titolo della serie alla quale si riferisce, molti credono che si tratti di Chicago PD, in cui Bush ha recitato nei panni della detective Erin Lindsay.