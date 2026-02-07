Sons stasera in tv su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller di Gustav Möller

Stasera, sabato 7 febbraio alle 21.20, Rai 4 trasmette in prima visione Sons, il nuovo tesissimo thriller di Gustav Möller. Dopo il successo de Il Colpevole, il regista ci trascina tra le mura di un carcere danese per un'oscura storia di ossessione e vendetta. Un'opera claustrofobica che sfida la morale, impreziosita dalla straordinaria interpretazione di Sidse Babett Knudsen.

La Trama: Un dilemma etico tra le sbarre

Il film ci porta dentro le mura grigie di un carcere danese, seguendo la vita di Eva, un'agente carceraria stimata e profondamente idealista. La sua routine viene sconvolta quando nel penitenziario viene trasferito un giovane detenuto legato al suo passato oscuro. Eva prende una decisione drastica: chiede di essere spostata nel braccio di massima sicurezza, il più violento, dove il ragazzo è rinchiuso. Qui inizia un pericoloso gioco di ossessione, potere e vendetta che mette a nudo la fragilità del confine tra giustizia e ritorsione personale.

Sidse Babett Knudsen

Il Cast: Grandi nomi del cinema nordico

Il successo di Sons poggia sulle spalle di un cast eccezionale, guidato da una delle attrici danesi più amate a livello internazionale:

Sidse Babett Knudsen (Eva): Nota al grande pubblico per il ruolo della Primo Ministro in Borgen - Il potere e per la serie Westworld. Qui interpreta un'agente carceraria lacerata tra il dovere professionale e il dolore personale.

Curiosità che non sapevi sul film

Per arrivare preparati alla visione, ecco alcuni dettagli interessanti sulla produzione:

Ricerca sul campo: Per rendere il film il più realistico possibile, il regista Gustav Möller e lo sceneggiatore hanno visitato numerose carceri danesi, intervistando non solo le guardie, ma anche detenuti, cappellani e psicologi carcerari.

Il dettaglio da cinefili: Presentato in concorso al Festival di Berlino, il film ha ricevuto ampi consensi per la capacità di tenere lo spettatore incollato allo schermo senza concedere facili risposte morali.

Dove vedere Sons in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 7 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Sons del regista Gustav Möller sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.