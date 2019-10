Sono solo fantasmi: nel trailer del film Christian De Sica in versione "ghostbusters"

Il trailer ufficiale di Sono solo fantasmi, pubblicato oggi da Medusa Film, non solo anticipa l'arrivo nelle sale italiane fissato per il prossimo 14 novembre, ma svela anche l'aspetto di Christian De Sica e compagni in versione "ghostbusters", con tanto di trench da detective un po' démodé.

Nel traile Thomas, Carlo e Ugo, i tre fratelli protagonisti, si ritrovano in uno studio notarile a Napoli alle prese con una pessima notizia: erano convinti che, dopo la morte del padre, l'eredità li avrebbe resi ricchi ma devono fare i conti con la confisca di tutti i beni per via dei debiti paterni. Squattrinati e in preda all'angoscia, credono di aver trovato l'idea giusta quando decidono di improvvisarsi "acchiappafantasmi", con tanto di agenzia. E in effetti la superstizione dei napoletani sembra far funzionare le cose, almeno fino a quando un fantasma vero non decide di palesarsi.

Scritto con Andrea Bassi e Luigi Di Capua dei The Pills da un soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti, Sono solo fantasmi, diretto da Christian De Sica, è stato girato in estate a Napoli, interpretato dallo stesso De Sica, Carlo Buccirosso, Gianni Parisi e Gian Marco Tognazzi, con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta.

La sinossi ufficiale di Sono solo fantasmi vede i due fratellastri Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, rirovarsi dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po' tonto ma in realtà un piccolo genio. L'eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli "acchiappafantasmi". Proprio quando l'attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s'impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l'aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.