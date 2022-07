Sonny Barger, fondatore degli Hell's Angels e attore di Sons Of Anarchy, morto a 83 anni

Sonny Barger, famigerato fondatore dell'Hells Angels Motorcycle Club, autore, ex detenuto, attore occasionale di Sons of Anarchy nonché uno dei motociclisti che hanno fornito la violenta e sanguinosa sicurezza al famigerato concerto dei Rolling Stones ad Altamont nel 1969, è morto il 29 giugno 2022 per via di un tumore. Barger aveva 83 anni.

Sonny Barger aveva annunciato la propria morte in un messaggio pre-scritto e successivamente pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui si legge: "Se state leggendo questo messaggio, saprete che me ne sono andato. Ho chiesto che questa nota fosse pubblicata subito dopo la mia morte. Ho vissuto una vita lunga e buona, piena di avventure. E ho avuto il privilegio di far parte di un club fantastico. Anche se sono stato un personaggio pubblico per decenni, mi sono divertito per lo più con i miei fratelli del club, la mia famiglia e gli amici intimi. Sappiate che sono morto pacificamente dopo una breve battaglia contro il cancro. Ma sappiate anche che alla fine sono stato circondato da ciò che conta davvero: mia moglie, Zorana, così come i miei cari. Tenete la testa alta, rimanete leali, rimanete liberi e apprezzate sempre l'onore".

Barger, a lungo il volto pubblico dei famigerati e spesso fuorilegge Hell'ss Angels, è stato un membro fondatore del club motociclistico di Oakland, California.

Barger ha scritto sei libri, inclusa la propria autobiografia Hell's Angel - The Life and Times of Sonny Barger and the Hell's Angels Motorcycle Club, in cui ha attribuito la colpa del disastroso concerto di Altamont finito nel sangue ai Rolling Stones. Gli Hell's Angelserano stati ingaggiati dalla band per occuparsi della sicurezza, scelta che gli Stones avrebbero rimpianto a lungo. I motociclisti hanno picchiato i membri del pubblico con stecche da biliardo, preso a pugni e messo fuori combattimento il cantante dei Jefferson Airplane Marty Balin e hanno attaccato (per legittima difesa, hanno affermato) una fan degli Stones di 18 anni armata di pistola di nome Meredith Hunter. Uno degli Angels ha pugnalato e ucciso Hunter, ma è stato assolto dopo aver sostenuto la legittima difesa.

L'incidente è diventato uno degli eventi più importanti della storia del rock e Barger, nella sua autobiografia, ha incolpato gli Stones per aver ritardato il loro arrivo e aver portato la folla a una frenesia impaziente. Barger ha detto nel suo libro di aver costretto Keith Richards, sotto la minaccia delle armi, a iniziare il concerto. Le performance e la violenza sono state catturate nel documentario del 1970 Gimme Shelter, diretto da Albert e David Maysles.

Nel corso degli anni Sonny Barger ha avuto problemi con la legge. Nel 1972 è stato assolto per l'omicidio di uno spacciatore, ma è poi stato condannato nel 1973 e nel 1988 con l'accusa di narcotici e armi e scontando circa quattro anni per ogni condanna.

Ha ottenuto la notorietà già a metà degli anni '60, quando ha interpretato ruoli significativi nei libri di saggistica di Hunter S. Thompson (Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs) e Tom Wolfe (The Electric Kool-Aid Acid Test).

Barger ha anche preso parte a numerosi documentari sui motociclisti. Nel 2010 ha avuto un ruolo ricorrente in tre episodi del dramma motociclistico FX Sons of Anarchy, interpretando Lenny "The Pimp" Janowitz. Secondo quanto riferito, ha assistito il creatore dello show Kurt Sutter fungendo da consulente sulla cultura dei motociclisti.