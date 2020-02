Sonic - Il Film: Dwayne Johnson nel cast del sequel?

A seguito del successo di Sonic - Il Film, l'attore Neal McDonough ha affermato che Dwayne Johnson, The Rock, potrebbe far parte del cast del sequel, già chiacchierato. Il film diretto da Jeff Fowler ha battuto tutti i record per gli incassi delle pellicole tratte dai videogiochi, andando ad aprire il weekend negli USA con un totale di 58 milioni di dollari.

Sonic Il Film: una scena del film con James Marsden

Dopo aver conquistato il pubblico quindi, qui potete leggere la nostra recensione di Sonic - Il film, il riccio antropomorfo probabilmente tornerà sui grandi schermi con un sequel, nel quale potrebbe essere incluso anche l'amatissimo The Rock. Neal McDonough, il maggiore Pennington del film, ha dichiarato al FAN EXPO di Vancouver: "Quando ho visto il primo trailer, ero convinto positivamente, ma quello che ho visto nel film è davvero sorprendente. Nel film c'è qualcosa per tutto il pubblico, ci sono battute da adulti che i bambini non avrebbero capito, ci sono battute per piccoli che gli adulti magari non avrebbero recepito del tutto, è davvero un film per tutti. Penso che il lavoro che hanno fatto con Sonic è sorprendente, è bellissimo, è un ritorno al gioco e penso che siano stati davvero fenomenali. Ecco perché è il film più visto del momento".

Ed è qui che McDonough sgancia la bomba su Dwayne Johnson: "Non vedo l'ora che si inizi a lavorare sul secondo capitolo. Ho già sentito voci che ci dicono che The Rock sarà presente nel sequel. E comunque The Rock è presente in tutti i secondi capitoli, in generale." Già nel trailer vediamo Sonic chiedere "Dove sono? Che anno è? The Rock è presidente?", e Dwayne aveva anche risposto su Twitter affermando che amava giocare a Sonic ai tempi del college e che "la vita è imprevedibile alle volte". Ovviamente Fowler, il regista, ha subito colto l'occasione per proporre un cameo nel secondo film:

Il lungometraggio racconta le peripezie di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom Wachowski (James Marsden), un agente del dipartimento di polizia di San Francisco. I due uniscono le forze per sconfiggere il malvagio Dottor Robotnik (Jim Carrey), intenzionato a conquistare il mondo. Il cast di Sonic Il Film comprende Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally e Neal McDonough. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 13 febbraio grazie a 20th Century Studios.