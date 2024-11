Sonic 3, il nuovo trailer con Jim Carrey svela la data d'uscita del sequel

Paramount Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Sonic 3 - Il Film, svelando ulteriormente la tanto attesa battaglia tra Sonic e Shadow. Il debutto nelle sale italiane è stato confermato per l'1 gennaio 2025.

Ci sono anche alcuni Easter eggs che i fan più attenti noteranno qua e là, tra cui un omaggio al filmato di apertura del gioco Shadow the Hedgehog del 2005. E sì, in effetti brandisce una pistola, proprio come nel suo debutto da solista nel videogioco. Come nei film precedenti, sembra che il Dr. Robotnik di Jim Carrey si alleerà con Shadow per conquistare il mondo, e servirà ben altro che il solo Sonic per sconfiggerli.

Sonic 3 - Il Film vedrà il ritorno nel cast di Ben Schwartz che riprende il suo ruolo di doppiatore del riccio dai capelli blu e il già menzionato Jim Carrey nei panni del Dr. Ivo Robotnik, alias Eggman, che questa volta si calerà anche nei panni di suo nonno, Gerald.

Inoltre, torneranno anche James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally e Lee Majdoub. Oltre a Keanu Reeves che debutta come doppiatore di Shadow, le new entry del franchise sono Alyla Browne e Krysten Ritter, rispettivamente nei panni di Maria Robotnik e della direttrice Rockwell.

Di seguito potete leggere la sinossi di questa nuova avventura: Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un'alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

I fan hanno ipotizzato che il nuovo film introdurrà un altro personaggio della serie di videogiochi oltre a Shadow. Le ipotesi più accreditate rimangono Amy o Rouge, che secondo alcuni è stata nascosta dal materiale di marketing di Sonic 3, compresi i trailer. Il regista ha già confermato che un altro personaggio sarà presentato alla fine del film, quindi i fan avranno molto su cui speculare a dicembre.