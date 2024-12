Sonic 3, Jim Carrey: "Sono tornato perché compro un sacco di cose e ho bisogno di soldi"

Nonostante avesse deciso di ritirarsi dalle scene, l'attore ha fatto ritorno per riprendere i panni del Dr. Robotnik nel terzo film del franchise

Un anno fa, Jim Carrey aveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione e, quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di tornare, aveva dichiarato quanto segue: "Dipende. Se gli angeli mi porteranno una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro d'oro che mi dice che sarà davvero importante per la gente, potrei continuare, ma mi sto prendendo una pausa".

Qualche mese dopo, Carrey ha ricevuto quel copione dagli angeli, scritto con inchiostro d'oro, e si trattava di Sonic 3 - Il film.

Carrey riprenderà il ruolo dello scienziato pazzo Dr. Robotnik in questo terzo capitolo della saga, ma nelle ultime ore è apparso molto più onesto nelle sue dichiarazioni sul perché ha accettato il ruolo. A quanto pare, non ha scelto di tornare perché il film aveva una sceneggiatura irresistibile, ma piuttosto perché è stato pagato davvero bene.

"Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio, il che è un po' esagerato. E, sapete, è solo... Ho comprato un sacco di roba e ho bisogno di soldi, francamente".

Sonic 3: Jim Carrey si trasforma in Robotnik in un nuovo video dal set

I primi due film di Sonic hanno fruttato alla Paramount oltre 800 milioni di dollari al botteghino mondiale, dando il via all'ultima tendenza hollywoodiana in fatto di adattamenti di videogiochi, che ha raggiunto l'apice con Super Mario Bros. - Il film dello scorso anno. Jeff Fowler, che ha diretto i primi due capitoli, è tornato anche per il sequel che uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025.

Anche in questo caso si tratterà di un ruolo di supporto per Carrey, che non ottiene un ruolo da protagonista dal thriller del 2016 Hard Crimes. Resta ancora da capire se l'attore deciderà di prendersi nuovamente una pausa dalla recitazione oppure continuerà ad accettare altri ruoli ora che ha fatto ritorno.