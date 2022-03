Sonic 2: le prime reazioni dei critici sono positive, ma prive di entusiasmo

Sonic 2 arriverà il 7 aprile nelle sale italiane e online sono state condivise le prime recensioni della stampa internazionale.

L'accoglienza riservata al sequel dell'adattamento del popolare videogioco è piuttosto positiva, anche se il progetto non suscita particolare entusiasmo tra le prime reazioni condivise online.

Il film Sonic 2 - Il Film racconta quello che accade dopo che il protagonista si è trasferito stabilmente a Green Hills, dove è pronto a dimostrare di essere un vero eroe. Quando Dr Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, per andare alla ricerca di uno smeraldo con il potere di distruggere la civiltà, Sonic deve unire le forze con il suo braccio destro Tails e compiere un viaggio intorno al mondo pur di ritrovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Nel cast ci sono Ben Schwartz che dà voce al protagonista nella versione originale, James Marsden nella parte dell'agente Tom Wachowki, Jim Carrey che ha il ruolo di Dr Robotnik e Idris Elba che è Knuckles.

Il sito ComicBook ha sottolineato che il sequel è divertente quanto il primo e i ragazzini lo ameranno, aggiungendo poi che l'aggiunta di Tails e Knuckles lo fanno sentire più vicino al videogioco e lodando l'interpretazione di Jim Carrey.

CNET sostiene invece che sia un secondo capitolo sicuro che ha rispetta l'atmosfera adatta alla famiglia e si immerge ancora di più nel mondo del gioco creato negli anni '90 da Sega.

Variety ha ricordato che il primo film, dopo le polemiche causate dal design del personaggio dopo i primi trailer, si era rivelato migliore rispetto alle aspettative e ora il sequel rende purtroppo generica la personalità del progetto, realizzando il sequel troppo in fretta.

The Hollywood Reporter sostiene che il secondo film sarà perfetto per le vacanze pasquali in famiglia, ma non offre nulla di innovativo per quanto riguarda i personaggi o la storia.

The Guardian ribadisce che non c'è nulla che vada oltre quello che si può attendere dal sequel dedicato a Sonic, criticando inoltre un po' l'interpretazione di Marsden e Tika Sumpter che hanno dovuto recitare con un personaggio animato che, ovviamente, non vedevano durante le riprese.

The Wrap sostiene che si tratti di un film innocuo adatto alla famiglia e in grado di offrire più sorprese piacevoli che insopportabili, oltre a gettare le basi per un terzo capitolo.

GamesRadar+ anticipa che il sequel segue la struttura narrativa del primo film, offrendo poco di nuovo oltre a Knuckles e gli effetti speciali migliorati.

Empire, infine, sottolinea che è l'interpretazione di Jim Carrey che riesce quasi a salvare il film.