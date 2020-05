Songbird: il thriller sulla pandemia prodotto da Michael Bay inizierà a breve le riprese

Songbird, un film prodotto da Michael Bay, potrebbe diventare il primo film realizzato a Los Angeles durante il lockdown.

I dettagli non sono ancora stat confermati, tuttavia sembra che il filmmaker abbiano già ottenuto il via libera da parte dei sindacati che rappresentano i lavoratori del settore.

Alla regia di Songbird ci sarà Adam Mason (Into the Dark), autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Simon Boyes (Misconduct).

Per ora la produzione non ha svelato in che modo si sta progettando di tornare al lavoro sul set nonostante i sindacati non abbiano ancora stabilito le linee guida utili a far riprendere le produzioni. I produttori del film sembra che comunque abbiano presentato i propri progetti ai sindacati e abbiano ricevuto il via libera.

Il thriller è ambientato in un futuro distante solo due anni in cui la pandemia non si è conclusa e si continua ad avere a che fare con i lockdown perché il virus ha continuato a mutare. I personaggi principali sono quindi alle prese con cospirazioni e paranoia crescente.

Il film è un progetto a low budget e Michael Bay sarà il produttore del progetto che non dovrebbe prevedere la presenza di più persone nella stessa stanza, oltre al mantenimento del distanziamento sociale. Le scene saranno girate con una presenza limitata di membri della troupe sul set.