Songbird: i critici bocciano il film girato durante la pandemia che si ferma al 9% su Rotten Tomatoes

Songbird è il nuovo film scritto e prodotto da Michael Bay che è diventato il primo progetto a essere girato durante la pandemia e i critici americani hanno avuto modo di vederlo e condividere le prime recensioni.

Il progetto con star KJ Apa, il protagonista della serie Riverdale, non sembra aver convinto i giornalisti che lo hanno visto in anteprima.

Adam Mason ha diretto da Songbird che racconta una storia ambientata in un futuro non troppo lontano a Los Angeles. Il COVID-19 ha subito una mutazione tale da renderlo velocemente letale, costringendo l'intero mondo in lockdown e all'attivazione della legge marziale negli Stati Uniti.

Nel cast ci sono anche Bradley Whitford, Demi Moore, Paul Walter Hauser, Peter Stormare e Alexandria Daddario.

The Wrap e CinemaBlend non attaccano negativamente le intenzioni alla base del progetto, a differenza delle prime reazioni online all'annuncio del progetto, tuttavia si dichiara: "Qualsiasi filmmaker che decidesse di realizzare un progetto simile avrebbe fatto meglio a creare qualcosa di provocatorio o interessante o almeno competente per giustificare il film. Songbird non offre nemmeno la prospettiva di un evidente cattivo gusto o una politica discutibile, è meno 'Troppo presto!' e più 'E quindi?'". Al centro dei commenti negativi dei critici c'è in particolare la sceneggiatura; The Hollywood Reporter dichiara ad esempio che mancano i momenti coinvolgenti e i personaggi sono rappresentati in modo approssimativo, in particolare per quanto riguarda il personaggio affidato a Stormare, arrivando persino a far credere in più punti che si tratti di una parodia. Polygone ha inoltre sottolineato che non ci sono dichiarazioni politiche e nemmeno una rappresentazione consistente della paranoia che può nascere in situazioni simili.

Tra i critici c'è chi poi accusa il film di cattivo gusto e chi ha sostenuto che probabilmente è stato più divertente giralo che vederlo.

Attualmente il film è fermo a un deludentissimo 9% di recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes, punteggio che aumenta a 54% per quanto riguarda le reazioni degli spettatori che lo hanno visto nelle ultime ore on demand.