Solo gli amanti sopravvivono: stasera su Rai 5 il film con Tilda Swinton

Solo gli amanti sopravvivono stasera su Rai 5 alle ore 21.15: il film è un cult dalle atmosfere notturne intepretato da Tilda Swinton e Tom Hiddleston, affascinantissimi vampiri diretti da Jim Jarmush.

Protagonisti della storia di Solo gli amanti sopravvivono sono Adam ed Eva, due vampiri amanti che hanno vissuto per secoli e secoli, e conosciuto i personaggi storici più importanti e illustri. Adam vive a Detroit e di notte si dedica a comporre musica underground nel suo appartamento. Eve invece vive a Tangeri, e trascorre il tanto tempo a disposizione a leggere i tantissimi libri di cui la sua elegante e decadente abitazione è piena.

Entrambi sostengono di avere rispetto per la vita umana, quindi si procurano il sangue corrompendo medici che, dietro lauto pagamento, consegnano loro sacche di sangue fondamentali per il loro sostentamento.

I due amanti decidono di vedersi a Detroit, ma lui, Adam, è irrequieto e si è fatto confezionare un proiettile di legno di frassino con cui manifesta l'idea di suicidarsi. A complicare la situazione, già precaria (e decadente) arriva la sorella minore di Eve, Ava, una ragazza superficiale, viziata e invadente.

Tom Hiddleston e Tilda Swinton sono i due straordinari protagonisti del film di Jim Jarmush: romantico ed ironico, notturno ed elegante. Accanto a loro, nel cast di Solo gli amanti sopravvivono, ci sono anche John Hurt, Anton Yelchin e Mia Wasikowska nel ruolo della "giovane" Ava.