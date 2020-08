Sognando con Fellini: a Locarno e Ascona la mostra, la retrospettiva e la cucina

Locarno e Ascona ospitano l'omaggio a Federico Fellini in occasione del centenario della nascita del regista romagnolo.

Sognando con Fellini è l'omaggio che la Pasticceria Marnin di Locarno, di Arno e Franca Antognini, e il Cinema Otello di Ascona fanno al grande Federico per il centenario della nascita.

Federico Fellini sul set di Roma

L'omaggio si intitola "Sognando con Fellini" in quanto i suoi film sono espressione di un grande sognatore, capace di far sognare noi tutti, che continuiamo a desiderare di sognare con lui.

L'evento, una delle primissime manifestazioni per far rivivere il cinema nelle sale, si articola in tre parti: Mostra di foto felliniane, proiezioni di film e proposta dei suoi piatti preferiti.

LA MOSTRA

La mostra curata dal pittore Manlio Del Curto, con foto che illustrano la personalità e l'opera del regista riminese è allestita all'interno della Pasticceria di Piazza Sant'Antonio a Locarno, spazio Marnin Arte. Le foto della mostra sono state messe gentilmente a disposizione dalla Fondation Fellini pour le cinéma, Sion.

Federico Fellini: da La dolce vita ad Amarcord, i suoi film da Oscar

I FILM

La dolce vita, Roma, Ginger e Fred, La strada: quattro lungometraggi tra i più significativi della produzione del grande regista visionario e onirico costituiscono la parte più importante dell'omaggio al creatore riminese. I lungometraggi verranno proiettati al Cinema Otello di Ascona, partner della manifestazione, alle 20. 45 alle seguenti date: venerdì 4 settembre "La dolce vita", venerdì 11 settembre "Roma", giovedì 17 settembre "Ginger e Fred", venerdì 25 settembre "La strada".

L'inaugurazione di "Sognando con Fellini" si terrà venerdì 4 settembre alle 19.30 al cinema Otello di Ascona con presentazione della rassegna, rinfresco e proiezione di "La dolce vita" introdotta da Maurizio Porro, critico cinematografico del Corriere della Sera, e amico personale di Fellini.