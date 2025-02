The Cineclub Roma: il nuovo spazio culturale per cinefili nel cuore di San Giovanni

Il rione San Giovanni di Roma è tornato ad essere cuore pulsante del cinema nella Capitale grazie a The Cineclub Roma, creato dall'Associazione Culturale Bladerunner di Davide Manca, direttore della fotografia di film (Piuma, Quando) e serie tv (Circeo).

L'obiettivo era quello di creare un luogo ad hoc per gli appassionati della Settima Arte, nel quale poter scambiare opinioni, idee e aspirazioni tra una proiezione e una cena.

Ricco calendario di appuntamenti al The Cineclub Roma

The Cineclub Roma è situato in via Lidia, 46 e nasce dalle ceneri di una vecchia tipografia. Offre a tutti un calendario nutrito di appuntamenti da segnare in agenda. Lo spazio è diviso in varie zone adibite a specifici momenti di aggregazione.

Anna Magnani in una scena di Mamma Roma

La Sala Proiezioni ospita film e cortometraggi tra passato e presente, lo Spazio Bistrot è caratterizzato dalla presenza di tavoli e winebar che consentono al pubblico di godersi un aperitivo o una cena con distillati e piatti gourmet preparati dalla chef Noemi Pais. Non mancano appuntamenti con professionisti del settore, prima e dopo le proiezioni.

Il progetto sperimentale di The Cineclub Roma

Percorsi artistici, workshop, laboratori creativi e confronti su opere cinematografiche animeranno lo spazio culturale, progetto di studio e sperimentazione che vuole richiamare cinefili, talenti emergenti e veterani.

Lo spazio è frequentato da molti addetti ai lavori come registi, attori e sceneggiatori, nonché altre maestranze che lavorano nel mondo del cinema e delle serie televisive.

Marcello Mastroianni e Anita Ekberg in La dolce vita

The Cineclub Roma si trova tra il rione San Giovanni e il Parco della Caffarella.