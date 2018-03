Sofia Wylie, star di Andi Mack, protagonista del film Back of the Net

La star della serie Disney Andi Mack reciterà nel suo primo progetto cinematografico: Sofia Wylie sarà infatti la protagonista del film australiano Back of the Net

Il progetto sarà diretto da Louise Alston e prodotto da The Steve Jaggi Company, mentre la sceneggiatura è firmata da Casie Tabanou e Alison Spuck.

La storia ha come protagonista Cory Bailey: un'appassionata di scienza che finisce per errore, avendo preso un autobus sbagliato, alla Harold Soccer Academy. La ragazza, i cui genitori stanno facendo volontariato in India, trascorre così un semestre nella scuola di calcio dove dovrà affrontare la campionessa Evie e la sua squadra, rivali del team guidato da Cory al National Soccer Tournament.

Le riprese si svolgeranno a Sydney, in Australia.