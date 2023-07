Sofia Vergara e Joe Manganiello divorziano dopo sette anni di matrimonio

Piomba come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Joe Manganiello e Sofia Vergara. Nonostante fossero stati beccati assieme soltanto il mese scorso, evidentemente qualcosa non andava più per il verso giusto. I due hanno deciso di divorziare dopo sette anni di matrimonio e lo hanno annunciato attraverso un comunicato congiunto riportato da Page Six.

"Abbiamo deciso di divorziare ed è stata una decisione molto difficile. Da persone che si vogliono bene e si rispettano a vicenda chiediamo gentilmente rispetto e privacy nei nostri confronti mentre ci imbarchiamo in questa nuova fase delle nostre vite".

I due avevano iniziato a frequentarsi nel luglio del 2014, sposandosi l'anno successivo. Nel 2019 avevano festeggiato il loro anniversario in Italia, godendosi gli splendidi paesaggi della costiera amalfitana, il cibo nostrano e le serate trascorse in totale relax.

L'attrice aveva così dichiarato: "Essere insieme a qualcuno che è così bello e affascinante, e al tempo stesso intelligente e davvero intellettuale, perché è come un nerd, è davvero qualcosa di difficile da avere, lo amo per questo".

Il ritorno di Joe Manganiello in Italia

Joe Manganiello tornerà in Italia come ospite dell'edizione 2023 del Lucca Comics & Games. Dopo essere stato a Lucca nel 2019 non per presentare film o serie tv, ma per giocare a Dungeons & Dragons (sua vera grande passione), l'attore americano tornerà come ospite speciale dell'area Games.

Era stato promosso a promosso al ruolo di ambasciatore di Lucca Comics negli USA.