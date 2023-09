Sofia Coppola: 'Mio padre mi ha insegnato ad ammirare gli autori come Antonioni e Godard'

La regista Sofia Coppola ha parlato dei grandi autori di Hollywood e del modo in cui suo padre l'ha influenzata nei suoi gusti cinematografici.

Intervistata da Indiewire, la filmmaker ha infatti ricordato un tassello molto importante della sua educazione artistica.

L'educazione ricevuta da Francis Ford Coppola

Sofia Coppola ha dichiarato: "Sono orgogliosa di essere parte di una storia legata ai filmmaker 'personali'. Mio padre mi ha cresciuta per essere tale. Quel tipo di regia era una forma d'arte a cui aspiriamo".

La regista ha poi aggiunto: "Ammiro autori come Antonioni e Godard, e sarei felice di essere considerata parte di quella stessa categoria".

Un approccio personale alla storia di Priscilla Presley

Sofia ha poi parlato dell'approccio scelto per realizzare Priscilla, il film sulla vita della moglie di Elvis Presley che ha fatto guadagnare a Cailee Spaeny la Coppa Volpi come Miglior Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia: "Ero semplicemente interessata alla storia di Priscilla e alla sua prospettiva su tutto quello che rappresentava crescere da teenager a Graceland. Stava affrontando tutte le fasi dell'essere una giovane donna in un mondo così amplificato, un po' come Maria Antonietta".