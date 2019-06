Sofia Coppola, lite con una fiorista sul set: "Mi fa perdere soldi e clienti"

Durante le riprese a New York del nuovo film On the Rocks, Sofia Coppola e la sua troupe hanno avuto una strana lite con una fiorista!

A New York c'è stata una strana lite tra Sofia Coppola e una fiorista per colpa delle riprese di On the Rocks, il nuovo film della regista. Tutti sapevano, infatti, che il set sarebbe stato allestito in Thompson Street ma c'è stato un fuori programma alquanto singolare che ha scombinato i piani.

Come riporta Vulture, Julia Testa, che possiede un negozio di fiori scelto dalla produzione per alcuni ciak, ha protestato vivacemente contro Sofia Coppola e la sua troupe, tanto da costringerli alla ritirata. Per la signora Testa, la produzione, che aveva chiesto di poter utilizzare la sua vetrina, avrebbe dovuto rimborsare circa 2.500 dollari, la cifra che il negozio di SoHo avrebbe perso durante il tempo delle riprese. I soldi che le sono stati offerti, però, sono stati ben al di sotto delle richieste: prima 400 dollari, che sono saliti a 1.000 dopo le prime proteste, ma nulla di più. Con fare di sfida, Julia Testa non si è persa d'animo e ha cominciato a tappezzare le sue vetrine di striscioni contro l'avara produzione.

Davanti alla piccola bottega sono comparse frasi come "I_ film ammazzano le piccole imprese. Vieni pure, siamo aperti!", oppure: "_Se lo chiedete per favore, magari potrei essere d'accordo" stampate a caratteri cubitali. A Vulture che l'ha intervistata, la signora Testa ha raccontato: "Se le mie doppie porte e le mie finestre a doppio cursore della seconda guerra mondiale sono ciò che stanno cercando, allora devono pagare per averle. In caso contrario è mio diritto rifiutare di farli girare nella mia proprietà".

Sofia Coppola, che aveva ottenuto dal comune di New York il permesso legale per le riprese in Thompson Street, ha preferito con la troupe spostare il set Houston e Prince, non molto lontano. Julia Testa, dal canto suo, ha incassato le pacche sulle spalle di diversi abitanti e commercianti del quartiere che, come lei, si sono detti stanchi di certe "cattive abitudini" di molte produzioni cinematografiche e televisive.

Per tutti i fan della Coppola, però, niente paura: il lavoro sul nuovo film On the Rocks - che racconterà la storia di una giovane madre (Rashida Jones) che riallaccia il rapporto con il padre (Bill Murray), un uomo dal passato da playboy, in occasione di un'avventura vissuta nella città di New York - prosegue senza sosta.