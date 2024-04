Música, la recensione: su Prime Video una frizzante e irresistibile commedia romantica

Rudy è un ragazzo di origini brasiliane che vive a Newark, in New Jersey. Oppresso da una madre invadente e fidanzato da quattro anni con la ricca - e bianca - Haley, il protagonista ha una grande passione per la musica e per i pupazzi, tanto da esibirsi spesso in metropolitana senza riscuotere però un grande successo. Allo stesso modo latita negli studi e la sua relazione sentimentale sembra ad un punto morto, non soltanto per le pressanti ingerenze della madre ma anche per quelle dei genitori di lei, che vorrebbero un genero più "consono" alla loro famiglia.

Música: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Música, galeotto sarà un negozio che vende pesce: proprio lì Rudy ha modo di conoscere una delle commesse, Isabella, e per lui è un vero e proprio colpo di fulmine. I due iniziano a frequentarsi, ma proprio in quel momento Haley torna alla carica sostenendo di voler provare a salvare il loro legame. Rudy finirà per ritrovarsi in un insolito e complicato triangolo e cercherà al contempo di comprendere quale sia il suo vero scopo nella vita.

Questione di ritmo

Música: una scena del film

In mezzo a tante commedie romantiche tutte uguali l'uno all'altra, fatte con lo stampino e figlie degli algoritmi, ogni tanto emergono delle produzioni capaci di spiccare per verve e originalità e Música è proprio una di queste rare eccezioni. Nuova esclusiva del catalogo di Amazon Prime Video, la pellicola segna l'esordio dietro la macchina da presa dell'attore americano - ma di origini italo-brasiliane - Rudy Mancuso, che si ritaglia su misura anche il ruolo da protagonista, affidando la controparte femminile ad una luminosa Camila Mendes. Sin dal prologo ambientato in un bar scopriamo il particolare stile della messa in scena, con il Nostro ossessionato dalla musica in ogni sua forma, capace di trasformare i singoli suoni che lo circondano in una sorta di danza, un prorompente balletto musical nel quale cambia anche il formato stesso dello schermo, in una sorta di astrazione che coinvolge direttamente anche l'occhio di chi guarda.

L'ora di crescere

Música: una scena del film

Non è la sola particolarità di una regia sempre varia e pronta a stupire, tra finti split screen e schermi divisi, sfondi dipinti e palcoscenici evolventi che diventano teatro per le vicende reali di Rudy, alle prese con un pur tardivo coming-of-age. L'iconografia di un uomo non del tutto cresciuto, che vive ancora con l'ingombrante figura della mamma e non sa decidersi sulle questioni d'amore, sia per timore di fare del male alle persone lui vicine sia perché schiavo delle proprie insicurezze. Ecco così che il principale confidente diventa quel pupazzo che lo accompagna nelle esibizioni in metropolitana, un interlocutore particolare che imprime un taglio onirico e visionario al racconto, preparando il campo a quell'epilogo dove l'intera storia viene rivissuta in altra forma, a sottolineare ancora una volta come finzione e realtà possano collimare in maniera del tutto inaspettata.

Un gradevole divertissement

Música: una scena del film

La faccia stralunata del protagonista, spesso immobile a fissare il vuoto mentre il mondo intorno a lui continua a girare, e a ballare, è l'ideale per sottolineare questo senso di inadeguatezza che lo opprime sempre più, almeno fino a quella presa di coscienza inevitabile che lo porterà, seppur in modo traumatico, a rimettere in piedi i pezzi della propria tormentata esistenza. Música ha un'anima leggera e coinvolgente, frizzante e dolce-amara, con un romanticismo per niente banale e verosimile anche nelle sue derive potenzialmente più drammatiche, in un ménage à trois che diventa foriero di spunti e sensazioni, esponenti di un mutamento personale che si riflette anche nelle diversificate soluzioni stilistiche che caratterizzano l'ora e mezzo di visione.