So cosa hai fatto: Amazon svela la data di uscita e le prime foto della serie

Quale momento migliore di una giornata da brividi caldi per i primi dettagli su So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer)? la nuova serie Amazon Prime Video ha una data di uscita, il 15 ottobre, e le prime foto che rievocano il celebre franchise horror adolescenziale degli anni Novanta.

I Know What You Did Last Summer racconta i segreti di un gruppo di studenti alle prese con un terribile incidente tenuto nascosto e con un serial killer che sembrerebbe perseguitarli. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili su Amazon Prime Video il 15 ottobre. I rimanenti, invece, saranno distribuiti ogni venerdì fino al gran finale del 12 novembre.

In questo universo in cui ogni vittima si trasforma in un potenziale cacciatore, ogni luogo sembra covare un lato oscuro. Oltre ad aver ufficializzato la data di uscita della serie, Amazon Studios ha anche distribuito le prime foto ufficiali dello show. Il cast della nuova versione seriale di So cosa hai fatto ingloba i nomi di Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

Il film del 1997, invece, presentava un cast in grado di raccogliere le principali icone teen dell'epoca quali Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillippe. Nel 1998 è stato realizzato il sequel I Still Know What You Did Last Summer mentre, nel 2006, I'll Always Know What You Did Last Summer fu distribuito direttamente in home-video.