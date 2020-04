Snowpiercer: anticipato il debutto della serie sugli schermi americani

Snowpiercer arriverà sugli schermi prima del previsto: TNT ne ha anticipato il debutto sugli schermi televisivi e la nuova data prevista per la messa in onda è domenica 17 maggio, 14 giorni prima di quanto annunciato in precedenza.

Brett Weitz - general manager di TNT, TBS e truTV - ha dichiarato: "Snowpiercer è una delle serie più attese del 2020 e in questo clima gli spettatori hanno voglia di contenuti elettrizzanti, coinvolgenti e in grado di tenerti incollato agli schermi che parlino a loro in un livello più profondo. Continuare con la nostra importante scelta di andare incontro ai nostri spettatori dove sono è estremamente importante e per questo stiamo anticipando la première di Snowpiercer in modo che i fan possano apprezzare questa serie futuristica ancora prima".

Lo show ha come protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs.

Il pilot di Snowpiercer è stato diretto da Scott Derrickson, già dietro la macchina da presa del film Marvel Doctor Strange.

La storia raccontata sullo schermo si svolge a bordo di un treno su cui viaggiano le ultime persone rimaste sulla Terra, suddivise per classi sociali all'interno dei vari vagoni, situazione che causa molte tensioni sociali e tentativi di ribellione.

Il progetto sarà composto da episodi della durata di un'ora e avrà nel cast anche Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Alison Wright, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Lena Hall e Sheila Vand.