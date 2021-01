Snowpiercer 3: la serie ottiene il rinnovo prima del ritorno sugli schermi

Snowpiercer 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: la serie ha ottenuto il rinnovo prima del ritorno con i nuovi episodi sugli schermi.

Snowpiercer 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di TNT che ne ha annunciato il rinnovo pochi giorni prima del ritorno sugli schermi con le puntate della seconda stagione.

Lo show con star Daveed Diggs e Jennifer Connelly racconterà il secondo capitolo della storia dei sopravvissuti a un disastro ambientale che ha modificato in modo radicale la Terra a partire dal 25 gennaio sugli schermi americani e dal giorno successivo su Netflix in Italia.

La serie, al suo debutto, aveva ottenuto sugli schermi di TNT e TBS 3.3 milioni di spettatori, posizionandosi al primo posto tra le nuove serie proposte dalle tv via cavo nel 2020.

Nella seconda stagione di Snowpiercer, Mr. Wilford fa ritorno nella vita dei sopravvissuti alla rivoluzione compiuta a bordo del treno portando caos e corruzione, minacciando il difficile equilibrio tra classi sociali che si era stabilito dopo l'intervento di Layton (Daveed Diggs). Tra gli abitanti del nuovo treno, entrato a sorpresa in scena nel season finale della prima stagione, ritroviamo Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), figlia di Melanie creduta morta da Melanie (Jennifer Connelly), e invece cresciuta proprio da Mr. Wilford.

Nel cast dello show ci sono anche Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O'Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg.

La seconda stagione di Snowpiercer debutterà su TNT il 25 gennaio 2021, dal 26 gennaio la troveremo su Netflix Italia un episodio a settimana.