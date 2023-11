Peanuts: Charlie Brown e Snoopy vanno a New York nel nuovo film Apple Tv+

I Peanuts stanno tornando in un nuovo lungometraggio d'animazione che verrà prodotto da AppleTV+ per le sale cinematografiche.

A distanza di 8 anni dall'uscita di The Peanuts Movie, nella giornata di ieri AppleTV+ ha annunciato un nuovo film che verrà prodotto dalla WildBrain insieme alla Peanuts Worldwide. Deadline ha svelato i primi dettagli sulla trama: la gang dei Peanuts andrà a New York per imparare il vero significato dell'amicizia e incontrare sulla strada nuovi amici. Il nuovo film sarà co-scritto da Karey Kirkpatrick su una storia originale di Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano, autori del film del 2015, e vedrà Steve Martino nuovamente in cabina di regia. La produzione inizierà nel corso del 2024.

"I fan di tutte le età si sono innamorati dei Peanuts su AppleTV+", ha dichiarato la responsabile della programmazione per bambini Tara Sorensen. "Con la nostra impareggiabile libreria di titoli dei Peanuts e una pluripremiata raccolta di storie che uniscono bambini e famiglie, Apple TV+ è la casa preminente per Snoopy e i suoi amici e offre una selezione di livello mondiale di serie e film con i personaggi animati più amati a livello mondiale. Non vediamo l'ora che tutti possano vivere questa commovente nuova avventura con Snoopy, Charlie Brown e la banda nella Grande Città."

Il film del 2015, in Italia intitolato Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts, è stato prodotto dalla 20th Century Fox e dai Blue Sky Studios. Il lungometraggio è stato scritto da Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano, e diretto da Steve Martino, e gli sceneggiatori si sono impegnati per rimanere il più fedeli possibile alla versione originale dei fumetti, realizzando il passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità con grande rispetto e fedeltà ai disegni tanto amati in tutto il mondo.