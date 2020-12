Smetto quando voglio: stasera su Rai Movie il primo capitolo della trilogia

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle 21:10, torna in TV Smetto quando voglio, primo capitolo, arrivato nelle sale nel 2014, della trilogia diretta da Sydney Sibilia, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè.

Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa. Il successo è immediato e deflagrante, arrivano finalmente i soldi, il potere, le donne e il successo. Il problema sarà gestirli.

Nel 2014 sono piovute nomination ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello per Smetto quando voglio ma il migliore riconoscimento per l'esordiente Sidney Sibilia, oltre alle ottime recensioni e agli ottimi incassi, è stata la realizzazione di due sequel, Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem.