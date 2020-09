Small Axe: il trailer della serie antologica di Steve McQueen in arrivo su Amazon

Il trailer della serie antologica di Steve McQueen Small Axe, in arrivo su Amazon Prime Video e BBC a partire dal 20 novembre.

Amazon Prime Video ha lanciato il trailer di Small Axe, serie antologica a sfondo politico in cinque episodi firmata dal regista inglese Steve McQueen. Tre dei cinque film annunciati, Lovers Rock, Mangrove e Red, White and Blue, avranno la loro premiere nel corso del New York Film Festival.

Small Axe rappresenta il debutto televisivo del regista e artista visivo Steve McQueen. La serie racconterà fatti reali che hanno coinvolto la comunità nera distintasi in varie epoche per coraggio e capacità di combattere razzismo e ingiustizie. Nel cast di Small Axe, in arrivo su BBC e Amazon Prime Video il 20 novembre, Letitia Wright, John Boyega, Malachi Kirby, Shaun Parkes, Rochenda Sandall, Alex Jennings, Jack Lowden e Micheal Ward.

Mangrove sarà il primo episodio in arrivo su Amazon il 20 novembre, seguiranno Lovers Rock il 27 novembre, Education il 4 dicembre, Alex Wheatle l'11 dicembre e per finire Red, White and Blue.