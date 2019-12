Sky Cinema Christmas: pioggia di film per Natale ed una clip in esclusiva de Il Grinch

E' nato Sky Cinema Christmas, il canale interamente dedicato ai film a tema natalizio: ecco la programmazione e una clip in esclusiva tratta dal Film in prima visione Il Grinch.

Il Grinch, il film di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, è l'imperdibile prima visione per tutta la famiglia che potrete vedere Lunedì 2 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Christmas.

Da domenica 1 fino a mercoledì 25 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si accende il canale Sky Cinema Christmas (alla posizione 303), con una programmazione interamente dedicata ai film a tema natalizio, le commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste.

Tra i titoli di punta, in primo piano Il Grinch, film d'animazione completamente digitale targato Illumination e Universal, con la voce straordinaria di Alessandro Gassmann, che sarà trasmesso in prima visione lunedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas. Il nuovo adattamento dell'amatissimo libro di Theodor Geisel (Dr. Seuss), diventato ormai un classico delle feste, è diretto da Scott Mosier e Yarrow Cheney. Nella versione italiana un favoloso Alessandro Gassman dà la voce al cinico brontolone verde la cui missione è quella di privare del Natale gli abitanti del Paese di Chinonsò perché le loro celebrazioni natalizie, sempre più grandi, splendenti e rumorose turbano la sua solitudine. Ma l'incontro con Cindy-Lou, una bambina dolce, altruista e sensibile, e con il suo spirito natalizio cambieranno la sua anima e il suo cuore. Divertente, stimolante e visivamente sbalorditivo, Il Grinch racconta una storia universale sul potere di redenzione della gentilezza e del vero spirito del Natale.

L'altra prima visione del canale è la commedia francese Christmas & Co. di Alain Chabat con Chabat e Audrey Tautou, in onda venerdì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas. Babbo Natale deve risolvere un grave problema che si presenta a pochi giorni dal Natale: i suoi aiutanti sono malati! Per lui è un duro colpo e non può far altro che prendere le sue renne e recarsi urgentemente sulla Terra alla ricerca di una cura.

Tra gli altri film in programmazione, si segnalano: L'avventura fantastica campione d'incassi con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni; la scatenata commedia con mila Kunis, Bad Moms 2: Mamme molto più cattive, che in questo secondo capitolo vede nel cast anche Susan Sarandon; la commedia con Dustin Hoffman e Natalie Portman per non smettere mai di sognare, Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie; Un Natale per due, film originale Sky con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann; il poetico film d'animazione GLI EROI DEL NATALE; la commedia con Massimo Boldi e Biagio Izzo Un Natale al Sud; e l'animazione in cui un elfo è in corsa contro il tempo per preservare il segreto del Natale, Il Segreto di Babbo Natale.

Inoltre, in occasione dell'uscita nelle sale italiane giovedì 19 dicembre di Last Christmas, storia d'amore sotto le luci natalizie con Emilia Clarke sulle note del compianto George Michael, Sky Cinema Christmas propone domenica 15 dalle 16.30 fino all'una di notte, una maratona di commedie romantiche ambientate nel periodo natalizio: A Christmas Reunion con Denise Richards, Tre Cuccioli e un Anello, A Christmas Kiss - Un Natale al Bacio, in prima serata, Natale in affitto, con Ben Affleck nei panni di un cinico manager che, spaventato dalla solitudine, offre dei soldi a una famiglia affinché passi il Natale con lui, affiancano Affleck, James Gandolfini e Christina Applegate; e in seconda serata il classico Bianco Natale con Bing Crosby e Danny Kaye.

I film sono disponibili anche on demand, su Sky e NOW TV, nella collezione CHRISTMAS.