Skam Italia: il video recap di Filippo

SKAM Italia ritornerà il 15 maggio - su TIMVISION e Netflix - con gli episodi della quarta stagione e l'utile video recap mostra, grazie al riassunto del personaggio di Filippo, di ricordare quanto accaduto nelle puntate precedenti.

Il filmato mostra infatti il giovane mentre spiega come la storia abbia preso il via con l'arrivo di sua sorella in un liceo romano, dove ha incontrato Eva e le sue amiche, alle prese con amori, tradimenti, liti e persino qualche rissa.

La quarta stagione di Skam Italia, avrà come protagonista la giovane Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. La teenager ha cercato a lungo di equilibrare i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, ma si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione - come consulente alla sceneggiatura - di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all'attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.