SKAM Italia: ci sarà una quinta stagione della serie?

SKAM Italia è tornato su TIMVision e Netflix e i fan stanno chiedendosi se ci sarà una quinta stagione, purtroppo per ora non avendo alcuna certezza. Alcune dichiarazioni rilasciate dai produttori sembrano comunque far ben sperare per il futuro della serie e, nonostante lo show originale norvegese si sia concluso con il quarto ciclo di episodi, in altre nazioni il format è andato oltre raccontando nuove storie.

Durante la conferenza stampa di presentazione di SKAM Italia 4, Matteo Benedetti di TIMVision non aveva infatti potuto confermare o smentire il rinnovo per una quinta stagione, dichiarando semplicemente: "Non vediamo l'ora di caricare sulla piattaforma la quarta stagione e scoprire come reagirà il pubblico".

Se lo show originale norvegese si era conlcuso dopo quattro annate, in Francia si è già arrivati al quinto ciclo di episodi e nella loro versione al centro delle puntate c'è il personaggio che corrisponde alla figura di Elia Santini, interpretato da Francesco Centorame.

I fan possono quindi solo attendere, senza assolutamente perdere la speranza, il possibile annuncio di un rinnovo dell'apprezzato progetto prodotto da Cross Productions.

La quarta stagione di Skam Italia vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

Skam Italia 4, la recensione: La storia di Sana abbatte gli stereotipi sui musulmani in Italia

La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione - come consulente alla sceneggiatura - di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all'attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

Nei nuovi episodi i fan ritroveranno i personaggi amati, come Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari) mentre al loro fianco incontreranno nuovi volti pronti a fare il proprio ingresso in scena.