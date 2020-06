Skam Italia: il cast legge le fan fiction degli spettatori (VIDEO)

Un nuovo video di Netflix Italia fa un uso creativo delle fan fiction degli appassionati della serie Skam Italia. Come spiega il ramo italico della piattaforma di streaming nella descrizione del filmato, le cose sono andate così: "Abbiamo ricevuto le vostre fanfiction su Skam Italia e abbiamo deciso di dare vita ad alcune di queste storie grazie alla voce dei suoi protagonisti, alle illustrazioni di Alessandro Baronciani e al nostro insostenibile desiderio di rivivere in un qualche modo quella scena sulla spiaggia." Qui sopra potete vedere il video completo, di circa nove minuti, che mette in immagini, con le voci di alcuni degli interpreti della serie, la fantasia dei fan.

SKAM 4: una foto di scena della quarta stagione

Questa simpatica iniziativa di Netflix Italia è l'ennesimo indice del grande successo di Skam Italia, rifacimento della popolare serie norvegese sulle vite degli adolescenti che è diventato un fenomeno attraverso il web (e, per ammissione degli autori, spesso tramite download illegali, poiché i diritti musicali rendevano difficile la distribuzione fuori dai paesi scandinavi). La versione italiana, ambientata in un liceo di Roma, è stata ideata da Ludovico Bessegato, che è lo showrunner e ha anche diretto tutte le stagioni eccetto la terza, affidata a Ludovico Di Martino.

Le prime tre stagioni sono state realizzate per TIMvision, mentre la quarta è stata co-prodotta da Netflix, che ha acquistato i diritti mondiali della serie. Il quarto ciclo segna la fine dell'esperienza liceale, e si è parlato di una possibile quinta annata che parlerebbe degli inizi universitari. È ancora incerto, però, quando la si potrebbe girare, a causa delle misure restrittive vigenti, e difficilmente la si vedrebbe sul servizio di streaming prima della seconda metà del 2021. La quarta stagione è uno di quattro Netflix Originals seriali italiani distribuiti nei primi sei mesi del 2020, insieme a Luna Nera, Summertime e Curon, che debutterà il 10 giugno.