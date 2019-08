Skam Italia: cancellata la serie tv di TIMVision

Skam Italia è stata cancellata dal catalogo di TIMVision dopo 3 stagioni, e nonostante per la piattaforma la serie teen abbia rappresentato un vero fiore all'occhiello.

A dare l'annuncio che avrà sicuramente oscurato la giornata estiva di migliaia di fan è stato il creatore di Skam Italia, Ludovico Bessegato, attraverso una storia dalla sua pagina Instagram: "Fra poco esce una mia intervista in cui spiego cosa è successo e qual è il futuro di Skam Italia. Non saranno belle notizie. Ma voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all'ultimo. Oltre ogni immaginazione. Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Vi ringrazio tutti, di cuore. Skam Italia mi ha insegnato molte cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme".

Remake italiano dell'omonimo show scandinavo e basata sulle vicende quotidiane di un gruppo di liceali romani, Skam Italia aveva arricchito il franchise con delle trovate davvero particolari, come la pubblicazione giornaliera, sul sito ufficiale e via social, di brevissime clip che andavano poi a comporre i singoli episodi settimanali.

Non è chiaro il motivo della sua cancellazione, soprattutto a fronte di buonissimi ascolti e ottime critiche, ma l'altra notizia di questi giorni relativa a TIMVision - il fatto che non figuri più tra i co-produttori de L'amica geniale - fa supporre un momento di forte crisi o di completo rinnovamento per la piattaforma.