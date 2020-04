Skam Italia 4: il teaser trailer della quarta stagione su Netflix e Timvision

Netflix ha appena pubblicato il primo teaser trailer di Skam Italia 4, la nuova stagione della serie teen prodotta da Cross Productions e distribuita a maggio sia da TIMVISION che da Netflix.

Definita dalla stampa come una delle serie italiane più belle e innovative del decennio, il teen drama SKAM Italia 4 in uscita su il 15 maggio su Netflix e Timvision, è la quarta stagione del remake della omonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un gruppo di liceali romani così com'è, fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale e i disordini psichici, le relazioni sentimentali, i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile.

La quarta stagione di Skam Italia vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione - come consulente alla sceneggiatura - di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all'attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

Pur basandosi sull'omonimo teen drama norvegese, SKAM Italia non è infatti semplice remake. Le sceneggiature originali sono state fortemente adattate alla nostra realtà e al linguaggio dei ragazzi italiani, permettendo così l'identificazione totale con la storia.

Nei nuovi episodi i fan ritroveranno i personaggi amati, come Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari) mentre al loro fianco incontreranno nuovi volti pronti a fare il proprio ingresso in scena.

SKAM Italia, che la stampa internazionale ha definito il migliore tra i remake del format norvegese per "la recitazione sublime e il realismo unico", è una coproduzione Cross Productions e TIMVISION. La quarta stagione completa arriverà il 15 maggio con 10 nuovi episodi, in contemporanea su TIMVISION e su Netflix.