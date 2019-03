Skam Italia 3, il trailer della serie: ecco quando inizia

Marica Lancellotti

Skam Italia 3 comincia a svelarsi attraverso il trailer ufficiale, preparandosi al grande debutto su TimVision. La terza stagione era stata già confermata durante la messa in onda della seconda, che si è conclusa lo scorso 22 dicembre.

La serie tv italiana, che riprende l'idea principale dallo show norvegese che conta milioni di spettatori in giro per il mondo, tornerà molto presto, già a partire da lunedì 11 marzo su TimVision (un episodio nuovo ogni venerdì). Un primo teaser, comparso pochi giorni fa a sorpresa sui social della piattaforma, aveva cominciato a trasportare i suoi fan nelle nuove vicende del gruppo di ragazzi romani: avevamo così scoperto che qualcosa stava nascendo tra Eleonora (Benedetta Gargari) ed Edoardo (Giancarlo Commare), almeno questo sembravano suggerire quegli sguardi languidi sotto la pioggia. A conferma di quanto anticipato anche da una foto ufficiale arriva oggi il trailer: i due ragazzi sono spesso ripresi vicinissimi, quasi sempre pronti per darsi un bacio. Quella frase quasi sussurrata da Edoardo - "Ti prometto che non ti farò mai del male" -, poi, sembra presagire qualcosa di molto più serio di un leggero innamoramento di gioventù. Allo stesso tempo, però, la clip mette già in guardia i fan della nascente coppia da tutte le difficoltà di cui è costellato il loro cammino, prima fra tutte la gelosia della bionda Silvia.

Ecco il trailer:

Dove eravamo rimasti: in attesa dell'11 marzo, ecco un velocissimo recap per non farsi trovare impreparati. Nella seconda stagione Skam Italia non aveva solo affrontato la storia d'amore tra Martino (Federico Cesari) e Niccolò, ma anche la nascente relazione tra coloro che sono gli annunciati protagonisti dei futuri episodi. Edoardo si era già dichiarato a Eleonora, ma la ragazza aveva in mano un biglietto aereo per Londra. L'allontanamento imminente da Roma non era il solo motivo che aveva gettato Eleonora nel dubbio: ricorderete che Silvia, la sua migliore amica, non ha mai fatto mistero del suo interesse per Edoardo, ricevendo in cambio un rude trattamento da parte del ragazzo. Se in quell'occasione Eleonora era stata assolutamente decisa sul da farsi - prendere le difese della sua amica -, adesso le certezze vacillano: tradire Silvia e seguire quel sentimento appena nato oppure fuggire da Edoardo? La terza stagione sembra pronta a dare ai tanti giovani spettatori tutte le risposte sospese tra amore e amicizia.

Prodotta da TimVision Production con Cross Productions, la nuova stagione partirà l'11 marzo con la pubblicazione delle consuete clip quotidiane e con gli episodi settimanali. Inoltre TimVision dalle ore 17:00 di oggi fino a lunedì pomeriggio proporrà una maratona di Skam Italia sul canale live dedicato dove saranno trasmessi tutti gli episodi delle due precedenti stagioni.