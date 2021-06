Sissi, la giovane imperatrice: stasera su Rai3 il film con Romy Schneider

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Romy Schneider con Sissi, la giovane imperatrice, il secondo capitolo della trilogia di film dedicati all'imperatrice d'Austria.

Romy Schneider in una scena di Sissi, la giovane imperatrice

Il tempo passa ma Sissi fa ancora fatica ad adattarsi alle dure e rigide regole della corte asburgica. In particolare i maggiori contrasti sono con l'arciduchessa Sofia, la suocera. La donna infatti si intromette spesso nelle questioni dei due giovani sposi. La situazione esplode al momento della nascita della prima figlia di Sissi. Sofia, infatti, sottrae la bambina alla madre.

Sissi, distrutta per quanto accaduto con sua figlia, e delusa dal marito, decide di fuggire da palazzo e tornare in Baviera dai suoi familiari.

Arrivato nelle sale austriache nel dicembre del 1956, come il precedente, Sissi, la giovane imperatrice si rivelò un altro successo di pubblico. Nonostante le notevoli differenze tra la fiaba raccontata e la vera storia a tutti nota: nella realtà infatti, pur con grande riluttanza, Elisabetta dovette accettare l'allontanamento dei figli. Solo dopo la morte della prima figlia Sofia, a soli 2 anni, e dopo aver compreso quali traumi la rigida educazione imposta dal cerimoniale di corte aveva inflitto al terzogenito Rodolfo, Sissi richiese energicamente, e ottenne, che le fosse concessa l'educazione dei due figli rimasti in vita.