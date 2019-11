Sin City: la graphic novel di Frank Miller diventa una serie tv

Sin City ritornerà sugli schermi, questa volta in versione serie tv, grazie all'accordo stretto tra Legendary Television e Frank Miller e nel team che si occuperà dello sviluppo del progetto ci sarà anche Robert Rodriguez.

La graphic novel Sin City era già diventata un film nel 2005 e Robert Rodriguez e Frank Miller saranno coinvolti in veste di produttori esecutivi, in collaborazione con Stephen L'Heureux che aveva fatto parte del team di realizzatori del sequel Sin City: A Dame to Kill For, e Silenn Thomas che è a capo della casa di produzione di Miller.

L'accordo, secondo quanto riporta il sito Deadline, assicura a Legendary la produzione di una prima stagione dello show e per ora non è ancora stato svelato se esiste un accordo con un network tradizionale o una piattaforma di streaming. In programma, in base alla nuova collaborazione tra lo studio e Miller, ci dovrebbe essere anche lo sviluppo di una serie animata vietata ai minori ideata come prequel della storia raccontata tra le pagine.

Nel cast del primo film, rivelatosi un successo ai box office, c'erano Mickey Rourke, Jessica Alba e Jaime King, tutti ritornati nel sequel in cui hanno recitato anche Eva Green, Joseph-Gordon Levitt e Ray Liotta. Il secondo capitolo della storia aveva invece dovuto fare a meno della presenza di Bruce Willis, Clive Owen ed Elijah Wood.