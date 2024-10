Simone Biles è in difficoltà alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel trailer della Parte 2 della docuserie Netflix

Netflix ha condiviso il trailer della Parte 2 della sua docuserie Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi, in arrivo il 25 ottobre in streaming.

Nel video si vede la ginnasta arrivare a Parigi per provare a conquistare nuove medaglie e lasciarsi alle spalle i ricordi di quanto accaduto nel 2021 a Tokyo.

Le anticipazioni sui nuovi episodi

Nel trailer Simone Biles spiega come nella ginnastica il fatto di avere così tanta esperienza la aiuti dal punto di vista della sicurezza in se stessa, ma aumenta le sue paure, soprattutto per quanto riguarda eventuali infortuni.

La docuserie segue la campionessa mentre torna protagonista nel mondo dello sport dopo essersi ritirata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed essersi dedicata alla sua salute mentale, cercando poi di mantenersi in forma e ritornare a dominare lo sport.

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi, la recensione: la sofferenza mentale è un corpo che cade

Le nuove puntate di Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi mostrano Simone mentre partecipa ai Trials statunitensi ed entra ufficialmente nel team americano che partecipa poi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sugli schermi si vedranno inoltre i retroscena delle gare e Biles condivide i suoi pensieri e i momenti difficili e gioiosi della sua esperienza a Parigi, dove ha conquistato tre medaglie d'oro e una d'argento.

I quattro episodi sono diretti da Kate Walsh e vengono prodotti da Religion of Sports in collaborazione con Olympic Channel. Tra le persone coinvolte nelle riprese delle puntate ci sono anche Aly Raisman, grande amica ed ex compagna di squadra in nazionale di Simone, il marito della campionessa, Jonathan Owens, la madre e altri amici e membri della famiglia della star della ginnastica che parlano di alcuni dei momenti vissuti alle Olimpiadi.